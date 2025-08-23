Mercato Inter: sistemato il centrocampo, ora è caccia al difensore

L'ufficialità di Andy Diouf ha regalato a Cristian Chivu il profilo di cui aveva bisogno per completare la mediana, ma il mercato dell'Inter non è ancora finito. Il focus della dirigenza nerazzurra ora si sposta qualche metro più indietro, visto che la retroguardia necessita di una pedina in più a prescindere dall'eventuale partenza di Benjamin Pavard o meno (piace a Galatasaray, Lille, che proprio oggi ha raccontato le difficoltà dell'affare, e NEOM). Vero che la vera rivoluzione sembra prevista la prossima estate, con Acerbi, de Vrij e Darmian che andranno a scadenza e dovrebbero salutare, ma è naturale che l'Inter inizi a programmare già il futuro con alle porte un'altra stagione piena di impegni e la possibilità di fare un investimento anche nell'immediato.