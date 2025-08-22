Inter, è il giorno di Andy Diouf: visite mediche e firma

L'Inter ha scelto Diouf: è lui il rinforzo per il centrocampo
I nerazzurri accologno il nuovo acquisto: il racconto della giornata in diretta
Per l'Inter è la giornata di Andy Diouf. Dopo l'operazione lampo con il Lens, chiusa per una cifra tra i 23 e i 25 milioni bonus compresi, il centrocampista francese oggi farà le visite mediche (prima parte all'Humanitas di Rozzano poi al Coni per l'idoneità sportiva) per poi firmare il nuovo contratto quinquennale.
DIOUF ARRIVATO A MILANO ALLE 10.30
Andy Diouf è arrivato a Milano intorno alle 10.30: inizia la sua avventura da nuovo giocatore nerazzurro, ora le visite mediche.
INTER-DIOUF, LE CIFRE
L'Inter ha bruciato tutti sul gigante (187 centimetri) 22enne: il Napoli aveva avanzato un'offerta intorno ai 20 milioni, stessa cifra che anche West Ham e Crystal Palce avrebbero investito sul ragazzo. I nerazzurri però, spingendosi con i bonus oltre quota 20, sono riusciti a strappare il via libera del club francese. Un nuovo innesto nella mediana di Chivu che porta fisicità, dribbling e strappi, qualità che mancavano al centrocampo dell'Inter.
