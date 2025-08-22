Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
LIVE

MANOVRE NERAZZURRE

Inter, è il giorno di Andy Diouf: visite mediche e firma

I nerazzurri accologno il nuovo acquisto: il racconto della giornata in diretta

22 Ago 2025 - 10:36

Per l'Inter è la giornata di Andy Diouf. Dopo l'operazione lampo con il Lens, chiusa per una cifra tra i 23 e i 25 milioni bonus compresi, il centrocampista francese oggi farà le visite mediche (prima parte all'Humanitas di Rozzano poi al Coni per l'idoneità sportiva) per poi firmare il nuovo contratto quinquennale.

DIOUF ARRIVATO A MILANO ALLE 10.30
Andy Diouf è arrivato a Milano intorno alle 10.30: inizia la sua avventura da nuovo giocatore nerazzurro, ora le visite mediche.

INTER-DIOUF, LE CIFRE
L'Inter ha bruciato tutti sul gigante (187 centimetri) 22enne: il Napoli aveva avanzato un'offerta intorno ai 20 milioni, stessa cifra che anche West Ham e Crystal Palce avrebbero investito sul ragazzo. I nerazzurri però, spingendosi con i bonus oltre quota 20, sono riusciti a strappare il via libera del club francese. Un nuovo innesto nella mediana di Chivu che porta fisicità, dribbling e strappi, qualità che mancavano al centrocampo dell'Inter. 

L'Inter ha scelto Diouf: è lui il rinforzo per il centrocampo

1 di 33
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

inter
diouf
visite mediche
firma contratto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Inter

Quando l'Inter dice no: tutte le offerte rifiutate in estate dai nerazzurri

L'Inter ha scelto il rinforzo per il centrocampo: arriva Diouf del Lens

Lookman di ritorno a Bergamo: l'Inter comunicherà all'attaccante che la trattativa con l'Atalanta è saltata

Pio Esposito non si tocca: l'ultimo no dell'Inter ai 45 milioni offerti dal Napoli

Inter, fatta per Asllani al Torino: è arrivato l'ok dei nerazzurri al prestito

Muro Brighton per Baleba, lo Utd vira su Agoume: quanto incasserebbe l'Inter dalla cessione

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:51
Bologna: Rowe in Italia per le visite mediche
11:00
Lecce, preso Siebert dal Fortuna Dusseldorf
10:14
Niente Milan per Harder: accordo con il Rennes
09:25
Colpo Bayer Leverkusen: arriva Badé in difesa
08:41
Bologna, è fatta per Rowe dal Marsiglia: i dettagli