Inter, è il giorno di Andy Diouf: visite mediche e firma

INTER-DIOUF, LE CIFRE

L'Inter ha bruciato tutti sul gigante (187 centimetri) 22enne: il Napoli aveva avanzato un'offerta intorno ai 20 milioni, stessa cifra che anche West Ham e Crystal Palce avrebbero investito sul ragazzo. I nerazzurri però, spingendosi con i bonus oltre quota 20, sono riusciti a strappare il via libera del club francese. Un nuovo innesto nella mediana di Chivu che porta fisicità, dribbling e strappi, qualità che mancavano al centrocampo dell'Inter.