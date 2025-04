Inter, rinnovo con Inzaghi comunque vada

Prima la Roma per provare ad allungare ancora sul Napoli, poi il Barcellona per provare a tornare in finale di Champions e a fine stagione, comunque vada, Simone Inzaghi rinnoverà il suo contratto con l'Inter. Il club nerazzurro allenta la pressione intorno al tecnico in vista di questo rovente finale di stagione e del Mondiale per Club (di cui Mediaset che offrirà la visione del migliore match della giornata a partire dal 14 giugno fino al 15 luglio) e prepara già il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026. Nemmeno le due cadute consecutive che hanno messo in pericolo lo scudetto e fatto sfumare il sogno Triplete hanno minato la fiducia del club, Inter e Inzaghi andranno avanti insieme anche se la stagione dovesse concludersi con 'zeru tituli'.