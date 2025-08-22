Logo SportMediaset
MANOVRE NERAZZURRE

Inter-Solet, l'Udinese fissa il prezzo: 25 milioni di euro

Il francese è nella lista dei giocatori valutati dai nerazzurri per la difesa ma non a titolo definitivo

22 Ago 2025 - 15:13

Dopo il colpo Diouf a centrocampo, l'Inter è alla ricerca di un ulteriore rinforzo da qui alla fine del mercato ma in difesa, il cui reparto potrebbe arricchirsi di un'altra pedina anche prima dell'eventuale partenza di Benjamin Pavard. Tra i nomi sotto la lente di ingrandimento della dirigenza interista c'è da tempo Oumar Solet, che piace per esuberanza fisica, senso della marcatura e predisposizione alla linea a tre. Tutte caratteristiche che gli riconosce pure l'Udinese, con cui ha un contratto fino al 2027, e per questo ha fatto trapelare la cifra per la quale sarebbe disposta a parlarne: 25 milioni di euro.

Troppo per i pensieri nerazzurri che, hanno già parlato con gli agenti del francese classe 2000 arrivato a gennaio dal Salisburgo, ragionano più che altro su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Non è un caso che quello di Solet non è l'unico nome nella lista dell'Inter che da qui al primo settembre si concentrerà sul regalare un rinforzo per Chivu anche per la retroguardia.

Oumar Solet (Udinese)

Messaggero Veneto: "Solet il calciatore denunciato per violenza sessuale"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:03
Torino, continuano i contatti con il Venezia per Oristanio
16:21
Cremonese: ufficiale Payero in prestito dall'Udinese
15:10
Pisa, suggestione Vogliacco
14:51
Bologna, Italiano annuncia Rowe: "Spacca le partite e ti fa vincere trofei". E Immobile "segnerà tanto"
14:44
Roma, Gasperini: "Pellegrini? Se trova una soluzione adeguata andrà via"