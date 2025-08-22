Inter-Solet, l'Udinese fissa il prezzo: 25 milioni di euro

Il francese è nella lista dei giocatori valutati dai nerazzurri per la difesa ma non a titolo definitivo
Dopo il colpo Diouf a centrocampo, l'Inter è alla ricerca di un ulteriore rinforzo da qui alla fine del mercato ma in difesa, il cui reparto potrebbe arricchirsi di un'altra pedina anche prima dell'eventuale partenza di Benjamin Pavard. Tra i nomi sotto la lente di ingrandimento della dirigenza interista c'è da tempo Oumar Solet, che piace per esuberanza fisica, senso della marcatura e predisposizione alla linea a tre. Tutte caratteristiche che gli riconosce pure l'Udinese, con cui ha un contratto fino al 2027, e per questo ha fatto trapelare la cifra per la quale sarebbe disposta a parlarne: 25 milioni di euro.
Troppo per i pensieri nerazzurri che, hanno già parlato con gli agenti del francese classe 2000 arrivato a gennaio dal Salisburgo, ragionano più che altro su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Non è un caso che quello di Solet non è l'unico nome nella lista dell'Inter che da qui al primo settembre si concentrerà sul regalare un rinforzo per Chivu anche per la retroguardia.
