Jonathan David, spunta il documento sulle richieste per il futuro: Juventus e Inter ci pensano

In Italia la Juventus appare la favorita numero 1 per l'acquisto di David considerata la volontà di cedere in estate Dusan Vlahovic, però sullo sfondo rimane anche l'Inter che da tempo segue il canadese. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che apprezzerebbe maggiormente una destinazione in Liga, ma fondamentalmente vincerà chi saprà accontentare le sue ingenti richieste.