Inter, Lucumí occasione per la difesa: i nerazzurri studiano il colpo

Ausilio, Marotta e Baccin si sono messi alla ricerca di un centrale che possa soddisfare i parametri imposti dalla dirigenza e le richieste tecniche di Simone Inzaghi: l'identikit del difensore che l'Inter vorrebbe acquistare porta a Bologna. E sono entrambi i centrali di Italiano a fare gola ai nerazzurri: Sam Beukema e Jhon Lucumí. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport però, dopo l'ultimo Bologna-Inter deciso dal gol al 94esimo di Orsolini, il gigante colombiano avrebbe fatto uno scatto avanti nella classifica delle preferenze nerazzurre. Lucumí infatti, nel corso dei 90 minuti, ha annullato Correa e spesso anticipato Lautaro Martinez, dimostrando caratteristiche fondamentali per un centrale moderno: velocità, tempismo e soprattutto un fisico imponente. Oltre alle caratteristiche tecniche, c'è anche una situazione contrattuale che potrebbe rendere il classe '98 una vera occasione di mercato: il contratto col Bologna è in scadenza nel 2026. I rossoblu potrebbero quindi aprire a una cessione in estate per non correre il rischio di perdere il calciatore a zero.