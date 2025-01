Inter, colloqui con l'Atalanta per Scalvini e Hien

La sfida sul campo, i colloqui sul mercato. Inter e Atalanta sono state protagoniste della prima semifinale di Supercoppa Italiana ma il viaggio in Arabia Saudita è stata anche l'occasione per le dirigenze di parlare, a livello informale, di possibili obiettivi per il futuro: come riporta Tuttosport non è un mistero che Simone Inzaghi stimi molto Isak Hien mentre Giorgio Scalvini è un pallino della dirigenza interista.