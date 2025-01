Inter, Frattesi vuole giocare di più: la Roma ci prova a gennaio

"Davide è un grande giocatore: posso solo dirgli di continuare a lavorare, ha la qualità per giocare nell'Inter": in queste parole di Henrikh Mkhitaryan, rilasciate nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atalanta di Supercoppa Italiana, c'è tutto - o quasi - il sottinteso della situazione di Frattesi. Non è un caso che già la scorsa estate il suo agente Riso aveva bussato alla porta dei nerazzurri chiedendo maggiore spazio o una cessione, non trovando terreno fertile in Marotta e Ausilio. Ora l'entourage ci riprova, se non per gennaio almeno per giugno: dopo una prima annata in cui il suo assistito ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli, il ruolo di co-titolare gli va stretto.