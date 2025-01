Supercoppa, carro armato Inter a Riad: Dumfries e Sommer super, Gasp sbaglia formazione

In controllo e in pressione, a Riad va in scena un'Inter compatta, precisa in costruzione e sempre in spinta. Tutto aggredendo in avanti per conquistare subito palla, gestire il possesso e attaccare lo spazio con tanti uomini e soluzioni. Tema tattico che al netto di una grande occasione fortuita sprecata da Scalvini nel primo tempo ha sostanzialmente soffocato il gioco della Dea, togliendo spazio e tempo a De Roon e Scalvini in mediana, inchiodando Zappacosta e Ruggeri sugli esterni e isolando Zaniolo al centro dell'attacco.