Inter, avanti con Fabregas: la richiesta di Marotta al Como poi l'affondo

Un primo contatto tra l'Inter e Fabregas, che ha un contratto con il Como fino al 30 giugno 2028, c'è già stato nella serata di martedì e la proposta nerazzurra non ha lasciato indifferente l'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, pronto a valutare il progetto dopo aver rifiutato le offerte di Bayer Leverkusen e Roma. Ma prima deve liberarsi dal Como. Da Londra, dove Fabregas e il presidente del Como Mirwan Suwarso erano presenti allo stesso convegno, non arrivano parole di apertura, né da parte dei lariani né da parte del tecnico spagnolo. Strada in salita, dunque, per l'Inter (ma si sapeva) che però non alza bandiera bianca: c'è ancora margine di lavoro per le diplomazie. Come riferisce Sky Sport, il presidente Marotta ha chiesto il via libera al Como, con cui i rapporti sono buoni, per parlare con Fabregas e poi preparare l'affondo. A Londra c'è anche il ds nerazzurro Piero Ausilio ma la sua presenza nella capitale inglese è legata ad altre operazioni di mercato.



L'obiettivo è quello di avere in panchina Fabregas già per il Mondiale per club (la partenza per gli Stati Uniti è prevista per mercoledì prossimo, l'esordio con il Monterrey è in programma al Rose Bowl Stadium di Los Angeles alle 18 ora locale). In questa situazione si registrano nuovi contatti con l'ex nerazzurro e attuale tecnico del Genoa Patrick Vieira. Più distaccato nelle preferenze l'altro ex Chivu. Due le questioni da risolvere nel caso l'operazione Inter-Fabregas andasse a buon fine: da una parte lo spagnolo deve completare il corso a Coverciano per ottenere il patentino Uefa negli stessi giorni della trasferta americana e quindi avrà bisogno di un'ulteriore deroga. Dall'altra è detentore di quote azionarie del Como e il regolamento impedisce di possedere azioni di un club diverso da quello di appartenenza: se Fabregas dovesse accettare l'eventuale offerta dell'Inter, prima di diventarne l'allenatore dovrebbe vendere le sue quote.