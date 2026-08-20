Inter, è il giorno di Curtis Jones: l'inglese atteso a Milano

Una telenovela a lieto fine. L'Inter e Curtis Jones si potranno abbracciare dopo un inseguimento durato più di sei mesi. Il centrocampista inglese era finito nei radar dei nerazzurri dal mercato di gennaio: oggi, a 10 giorni dalla chiusura di quello estivo, l'operazione è finalmente andata in porto per 30 milioni di euro più 5 di bonus. Nella notte il Liverpool ha accettato la proposta scritta dei nerazzurri, dando l'autorizzazione al classe 2000 di viaggiare verso Milano per visite mediche e firma.