Calciomercato Inter, Chivu detta la linea: esterno pronto o niente. Tutto converge su Perisic ma dipende dal PSV

L'Inter che si giocherà la Top 8 o i playoff di Champions League nell'ultima partita contro il Borussia Dortmund deve mettere da parte, per il momento, i pensieri europei per tornare a pensare al campionato, che propone domani la sfida contro il Pisa. La lotta scudetto è più aperta che mai e non c'è tempo per fare calcoli, che sia Champions o Serie A, e il ritmo serrato del calendario non concede soste a tutte le squadre impegnate su più fronti. Una complicazione che, in casa nerazzurra, si patisce soprattutto sull'out di destra visto che, nel migliore dei casi, servirà ancora più di un mese per rivedere Dumfries e le prestazioni di Luis Henrique, per quanto più solide rispetto a inizio stagione, non convincono ancora, con il brasiliano comunque costretto a tirare la carretta nelle ultime settimane.