Calciomercato Inter, Chivu detta la linea: esterno pronto o niente. Tutto converge su Perisic ma dipende dal PSV

di Stefano Fiore
L'Inter che si giocherà la Top 8 o i playoff di Champions League nell'ultima partita contro il Borussia Dortmund deve mettere da parte, per il momento, i pensieri europei per tornare a pensare al campionato, che propone domani la sfida contro il Pisa. La lotta scudetto è più aperta che mai e non c'è tempo per fare calcoli, che sia Champions o Serie A, e il ritmo serrato del calendario non concede soste a tutte le squadre impegnate su più fronti. Una complicazione che, in casa nerazzurra, si patisce soprattutto sull'out di destra visto che, nel migliore dei casi, servirà ancora più di un mese per rivedere Dumfries e le prestazioni di Luis Henrique, per quanto più solide rispetto a inizio stagione, non convincono ancora, con il brasiliano comunque costretto a tirare la carretta nelle ultime settimane.
Resiste dunque l'idea di intervenire sul calciomercato di gennaio, che chiuderà i battenti lunedì 2 febbraio: in questi dieci giorni Cristian Chivu spera di ricevere un rinforzo che, parola dell'allenatore, deve essere però subito pronto per giocare in una squadra come l'Inter, in una realtà come quella italiana e nel 3-5-2. Inutile, in questo momento, puntare su giovani su cui dover lavorare o su profili che devono ambientarsi visto che non c'è tempo per respirare e tra febbraio e marzo tornerà Dumfries. Un incrocio di necessità, quella tecnica chiesta dall'allenatore e quella economica valutata dalla proprietà, che potrebbe anche portare a un nulla di fatto a fine mercato.
Ma resta una variabile importante, che di nome fa Ivan Perisic. Il croato tornerebbe volentieri a Milano ma il PSV Eindhoven non vuole lasciarlo partire a stagione in corso. C'è però un'ipotesi che potrebbe ammorbidire gli olandesi: se restassero fuori dai playoff Champions, a quel punto valuterebbero la cessione di un giocatore che comunque compirà 37 anni a febbraio. Chi più pronto di Perisic che ha giocato 254 partite con la maglia nerazzurra e si accontenterebbe di un contratto di 6 mesi con opzione e uno stipendio non esagerato (ora guadagna 600.000 euro netti ed è in scadenza 2027) ? Lo sa anche Chivu che aspetta. E spera.
