Pazza idea Lecce: sondaggio con gli agenti di Cavani

Edinson Cavani torna in Italia? Rimasto svincolato dopo l'esperienza il Boca Juniors, il centravanti uruguaiano è in cerca di una nuova avventura e potrebbe ripartire dall'Italia, dove è stato protagonista con la maglia del Napoli. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, nelle ultime ore c'è stato un sondaggio da parte del Lecce con l'agente del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione e i costi. Infatti, il vero nodo della trattativa, che ancora non è stata avviata ufficialmente, potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio richiesto dal Matador. Non è detto, però, che Cavani possa rinunciare a qualcosa per tornare a giocare in Serie A a 39 anni. Il Lecce è in cerca di un attaccante e sogna Cavani.