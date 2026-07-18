Milan, è ufficiale: Ibrahimovic jr va all'Az Alkmaar a titolo definitivo

Maximilian Ibrahimovic, esterno offensivo classe 2006, non era stato convocato dal Milan Futuro per il ritiro perché al centro di trattative di mercato e nella mattina odierna l'Az Alkmaar ha comunicato sui propri canali ufficiali l'arrivo del figlio d'arte reduce dal prestito sempre in Olanda ma con la maglia dello Jong Ajax, ovvero la seconda squadra del club di Amsterdam.
Il comunicato
AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all'Alkmaar Zaanstreek. Il Club augura a Maxi le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.