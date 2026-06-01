Inter, offerti Alaba e Maguire, ma l'obiettivo è solo uno: all in su Palestra

L'esterno azzurro nell'ultima stagione a Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta è il profilo che Chivu ha espressamente richiesto alla società e il club nerazzurro lo ha scelto come investimento a prescindere da quello che succederà per Denzel Dumfries. Certo, trattare con la Dea non è facile (l'affare Lookman insegna) e per lui c'è la concorrenza di mezza Premier League, ma tutto il mondo Inter è in forte pressing ormai da tempo: Chivu a San Siro lo ha abbracciato dicendogli "sei proprio forte", i giocatori che lo hanno incontrato sul campo si sono complimentati con lui indicandogli scherzosamente lo spogliatoio nerazzurro e a Coverciano le quote nerazzurre hanno fatto e stanno facendo opera di convincimento.