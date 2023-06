Inter-Chelsea, intrecci di mercato: Lukaku e Koulibaly per Onana

MANOVRE NERAZZURRE

Nel frattempo l'agente di Edin Dzeko è volato a Istanbul per ascoltare l'offerta del Fenerbahce

© Getty Images Dopo la finale di Champions, André Onana non ha dato certezze sul suo futuro in nerazzurro. Anche perché sulle sue tracce ci sono diversi top club europei e l'Inter potrebbe decidere di "sacrificarlo" per mettere a segno un'importante plusvalenza. Al momento, secondo quanto trapela sui media inglesi, per il portiere camerunese in pole ci sarebbe il Chelsea. Dettaglio non trascurabile vista la possibilità di inserire il giocatore in altri discorsi di mercato in corso tra Marotta e i Blues. Nel dettaglio, stando al Sun, per abbassare le richieste per Onana il club inglese potrebbe infatti mettere sul piatto i prestiti di Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. Pedine preziose per Inzaghi che potrebbero dar vita a un interessante intreccio di mercato nelle prossime settimane.

Certo, tutto alle giuste cifre e con il via libera dei diretti interessati. Ipotesi possibile facendo un po' il punto sulle situazioni dei tre calciatori coinvolti nel discorso. Per quanto riguarda Lukaku la situazione è abbastanza chiara. Il giocatore non intende tornare in Inghilterra e vorrebbe restare a Milano. Perché questo accada però l'Inter deve abbassare un po' l'impatto dell'operazione sui conti. I nerazzurri starebbero pensando a un rinnovo del prestito dell'attaccante, ma a cifre più contenute sia per quanto riguarda il bonifico da fare al Chelsea, sia per l'ingaggio del belga.

Situazione su cui Marotta sta lavorando da tempo e all'interno della quale potrebbero inserirsi appunto anche altre considerazioni. Onana piace molto ai Blues e per convincere l'Inter a trattare sul prezzo il club inglese potrebbe non solo abbassare le pretese per il prestito di Romelu Lukaku, ma aggiungere anche il prestito di Kalidou Koulibaly. L'ex centrale del Napoli non ha entusiasmato nel suo primo anno a Londra e a Milano potrebbe prendere il posto di Skriniar in nerazzurro. Idea interessante, che lascia aperti tutti i discorsi e che potrebbe accontentare tutte la parti coinvolte. Club e giocatori.

Ma in casa Inter non si sta trattando solo l'intreccio di mercato Lukaku-Onana-Koulibaly. I dirigenti nerazzurri stanno infatti cercando di capire le intenzioni di Edin Dzeko per la prossima stagione. In scadenza a fine giugno, il bosniaco piace molto al Fenerbahce e il suo agente è già volato a Istanbul per ascoltare la ricca offerta biennale del club turco. Colloqui che metto alle strette i nerazzurri sulle manovre per l'attacco della prossima stagione.