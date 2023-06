Inter-Chelsea, lavori in corso per Lukaku, Onana e Loftus-Cheek

MANOVRE NERAZZURRE

Dopo la finale di Champions è in programma un vertice di mercato per fare il punto della situazione e sondare il terreno

© Getty Images Inter e Chelsea pianificano il futuro. Dopo la finale di Champions League, i dirigenti nerazzurri e quelli dei Blues hanno infatti in programma un vertice di mercato importante. Sul tavolo diversi argomenti. Il primo riguarderà sicuramente il prestito di Romelo Lukaku, poi verranno affrontate anche le questioni Onana e Loftus-Cheek e sondato il terreno su altri giocatori in uscita a Londra.

Per quanto riguarda Big Rom, al momento la situazione è abbastanza chiara. Il giocatore vorrebbe rimanere a Milano e non sembra intenzionato a tornare a Londra, nemmeno con Pochettino in panchina. Detto questo, resta comunque da trovare la quadra col Chelsea relativa a cifre e formula dell'affare. Un affare ancora tutto da definire nei dettagli e che potrebbe dare anche esiti diversi da quelli sperati dall'attaccante. Da discutere, infatti, ci sarebbe un altro prestito, ma con i nerazzurri disposti però a pagare meno degli otto milioni versati in questa stagione. Situazione che lascia aperti tutti gli scenari, compreso quello di un rientro momentaneo a Londra del giocatore in attesa di nuove opportunità e destinazioni.

Ma Big Rom non è l'unica pedina di cui Inter e Chelsea discuteranno a breve. Marotta continua infatti a monitorare con grande attenzione gli esuberi dei Blues. In particolare ad Appiano si guarda con interesse alla situazione di Ruben Loftus-Cheek. Dopo il ribaltone dirigenziale al Milan e i possibili cambi di rotta sul mercato, i nerazzurri starebbero cercando infatti di soffiare ai rossoneri l'inglese di origini guyanesi. Già nel mirino di Ausilio nella scorsa stagione, il centrocampista del Chelsea potrebbe essere un rinforzo importante per la mediana.

Nonostante una stagione opaca, al momento gli uomini mercato di Boehly lo valutano intorno ai 20 milioni di euro, ma nell'eventuale trattativa con i nerazzurri i Blues potrebbero allargare il discorso inserendo Onana. Il portiere dell'Inter piace molto al Chelsea, ma Marotta & Co. non hanno alcuna intenzione di cederlo a meno di 60 milioni. Cifra che potrebbe essere abbassata grazie proprio al trasferimento in direzione opposta di Loftus-Cheek.

A patto che le valutazioni soddisfino tutti, ovviamente. Anche perché in casa Inter Loftus-Cheek non è l'unica opzione per il centrocampo. Nel mirino nerazzurro ci sarebbe infatti anche Frattesi, giocatore con caratteristiche diverse ma che intriga molto alla Pinetina. Tutto con le antenne dritte anche sulle situazioni di Chalobah e Koulibaly, altri due giocatori del Chelsea che potrebbero finire al centro dei discorsi nel vertice di mercato con l'Inter ma con profili e valutazioni molto diverse.