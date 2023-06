L'Inter continua a tenere d'occhio Retegui: emissari in Argentina

Il presente si chiama Torino (ultima giornata di campionato) e, ovviamente, Manchester City (in finale di Champions League) ma l' Inter non ferma la programmazione sul futuro, a partire da Mateo Retegui . L'attaccante italo-argentino, ormai nel giro della Nazionale azzurra, è il primo obiettivo per l'attacco della prossima stagione e le notizie dall'Argentina lo confermano: secondo TycSports emissari del club nerazzurro lunedì sono stati a osservarlo da vicino durante Tigre -Boca Juniors.

INTER, LA VALUTAZIONE DI RETEGUI

Una volta sistemata la questione tra Tigre e Boca, l'Inter busserà alla porta dei Matador per trattare Retegui, per una cifra che dovrebbe ballare tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ovviamente i nerazzurri dovranno anche sistemare le questione relative ai propri attaccanti prima di procedere con l'investimento: intoccabile Lautaro Martinez, Edin Dzeko deve rinnovare anche se ha un'offerta dall'Arabia, per Romelu Lukaku andrà intavolata una discussione col Chelsea mentre Joaquin Correa sembra in uscita.