Il paradosso del mercato non può incrinare le certezze dell'Inter con Calhanoglu

Quelle stesse vie del mercato rischiano anche di modificare la percezione di un giocatore che resta tra i migliori nel suo ruolo in Italia, come in Europa: ci sta che Calha abbia voglia di tornare a casa, volontà comunque mai manifestata ufficialmente all'Inter, ma la sua eventuale (mai dare per certo uno sviluppo di mercato sino al gong finale ma se l'offerta turca, già impegnati nell'affare Osimhen, resta quella, non c'è alternativa) permanenza non indebolirebbe di certo la squadra. E invece sembra che ci sia la corsa a doverlo per forza cedere, anche al ribasso, come fosse un giocatore da archiviare.