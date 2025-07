Milan-Fenerbahce: lotta a tutto campo per Archie Brown

Milan e Fenerbahce si stanno letteralmente sfidano a suon di sorpassi e contro-sorpassi per Archie Brown, terzino sinistro in forza al Gent. Il club belga non ha ancora raggiunto l'intesa con i rossoneri, che pur avevano convinto il laterale a non volare per la Turchia allo scopo di unirsi a Maignan e compagni. In serata il club di Mourinho è tornato alla carica nella speranza di avere il sì definitivo del classe 2002: i turchi hanno fretta. Nelle prossime ore è attesa la svolta decisiva.