Inter: a Bergamo Calhanoglu torna al suo posto in regia, Zielinski è ok. Darmian sempre out

Calhanoglu e Zielinski sì, Darmian e Acerbi no. Questo il bollettino da casa Inter, tornata anzitempo da Riad dopo l'eliminazione nella semifinale di Supercoppa italiana, in vista della trasferta di domenica sera a San Siro a Bergamo contro l'Atalanta. Il centrocampista turco, che ha fatto da spettatore nella sfida contro il Bologna per non correre rischi dopo il fastidio all'adduttore destro accusato in Champions contro il Liverpool, è pienamente recuperato e destinato a riprendersi il posto in cabina di regia. Chivu avrà a disposizione anche il polacco, che aveva chiesto il cambio pochi minuti prima dei calci di rigore contro il Bologna causa crampi. Niente da fare ancora per Darmian, che era a Riad con la squadra, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio. Out anche Acerbi, che accusa un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi, come riporta Sky Sport, potrebbero rivedersi nella trasferta del 7 gennaio a Parma.