In Arabia sono sicuri: "Inzaghi ha firmato un biennale con l'Al Hilal"

Il futuro di Simone Inzaghi rimbalza tra Italia e Arabia Saudita. Ma se qui si attende il vertice delle prossime ore con la dirigenza dell'Inter per capire se ci sono i margini per andare avanti assieme, le fonti arabe sono già sicure dell'approdo del tecnico all'Al Hilal. Ariyadhiah, solitamente affidabile per quanto riguarda le notizie sportive arabe, domenica sera non ha lasciato dubbi: "Simone Inzaghi ha firmato un contratto biennale con l'Al Hilal. Martedì avrà un meeting con il club per pianificare il Mondiale per Club e la nuova stagione, la settimana successiva inizierà ufficialmente il suo lavoro come allenatore" il post pubblicato su X.