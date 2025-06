Al Hilal, Inzaghi sarà nella top 3 dei tecnici più pagati al mondo: possibile incrocio con l'Inter al Mondiale per Club

In Arabia ritroverà uno dei suoi pupilli, Sergej Milinkovic-Savic, ma anche altre vecchie conoscenze del campionato italiano, come Kalidou Koulibaly e Joao Cancelo. Senza contare che la società è vicina a chiudere col Napoli per Victor Osimhen. Tutti insieme potrebbero per altro incrociare la Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club (la prima del Gruppo G, quello della Juve, sfiderà la seconda del Gruppo H, quello dell'Al Hilal, e viceversa) e in caso di successo, l'Inter ai quarti di finale, in quello che sarebbe un clamoroso e repentino faccia a faccia col passato.