Inter, ore decisive per il futuro della panchina. Vertice tra Marotta e Inzaghi, al tecnico la scelta: rinnovo o addio

In attesa della fumata dal conclave nerazzurro, l'Inter ha già iniziato a sondare il terreno per quello che potrebbe essere l'erede in panchina nonché il condottiero negli Stati Uniti. Il favorito e preferito è Fabregas, già contattato in passato da Ausilio, che però è stato confermato dal Como così come De Zerbi è stato blindato, almeno a parole, dal Marsiglia. Ma se la volontà di Oaktree sarebbe quella di trovare un accordo per il rinnovo, la sensazione è che Marotta abbia iniziato un giro di chiamate preventive per non farsi trovare del tutto impreparato.