Inter, ecco Luis Henrique: è arrivato a Milano

La fumata bianca è di qualche giorno fa, quando era stato trovato l'accordo con il Marsiglia, oggi è il giorno dell'arrivo a Milano: l'Inter abbraccia Luis Henrique, esterno destro prelevato dall'Olypmique per 23 milioni di euro più 2 bonus, e che ha firmato un contratto fino al 2030. Sarà a disposizione dei nerazzurri già per il Mondiale per Club, con la prima partita prevista il 18 giugno. Attorno alle 17 di oggi, 2 giugno, è atterrato a Milano, dove domani svolgerà le visite mediche per conto del club.