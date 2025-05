Inzaghi, la Champions e poi l'addio: il tecnico ha detto sì all'Al-Hilal

Potrebbe davvero concludersi a Monaco di Baviera, il prossimo 31 maggio, l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Questo, almeno, è quanto sostiene SSC, uno dei maggiori emittenti sportivi in Arabia Saudita, secondo cui il tecnico nerazzurro avrebbe dato il via libera alla finalizzazione dell'accordo con l'Al-Hilal. Secondo la tv saudita, Inzaghi sarà addirittura sulla panchina dell'Al-Hilal in occasione del Mondiale per Club 2025 e dovrebbe annunciare il proprio addio all'Inter immediatamente dopo la finale di Champions League contro il Psg.