Il padre di Calhanoglu chiude la porta al Galatasaray: "Zero possibilità che Hakan lasci l'Inter"

Il turco è ora atteso alla Pinetina dopo le partite con la sua nazionale
© Getty Images
Hakan Calhanoglu è atteso domani alla Pinetina per riprendere gli allenamenti in con l'Inter in vista del match di sabato contro la Juve. Atteso lui come, via via, tutti gli altri nazionali. Il turco, però, un poco più degli altri. Perché? Perché dopo aver guidato la Turchia è chiamato a riprendersi finalmente anche le chiavi del centrocampo nerazzurro e ristabilire la sua centralità nello scacchiere interista.
Troppe parole nel corso dell'estate, troppe voci che si sono accavallate sul suo futuro. Poco campo, invece, e prestazioni non all'altezza. Voci che si sono rincorse anche dopo la chiusura del mercato italiano, complice il fatto che in Turchia la finestra trasferimenti è aperta sino al 12 settembre.
E così, riecco i rumors relativi al Galatasaray, i retroscena che retroscena poi non sono, le interviste sibilline come quella di ieri di Okan Buruk, tecnico del club di Istanbul. La realtà è che l'Inter ha chiuso le porte da tempo, se mai le avesse effettivamente aperte in estate. Delle presunte offerte di cui scrivono i media turchi in Viale della Liberazione non hanno avuto conto: solo un approccio maldestro che i dirigenti nerazzurri non hanno minimamente preso in considerazione, tanto ridicola la cifra avanzata dal Galatasaray per Calha.
Oggi, sperando che almeno fino a gennaio sia l'ultima, l'ennesima dichiarazione del padre del centrocampista interista. Queste le parole di Hüseyin Calhanoglu, riportate da Hurriyet: "Quando Hakan tornerà in Süper Lig? Dio solo lo sa. Hakan è contento del suo club in questo momento e continuerà all'Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Un trasferimento è fuori questione". Basterà?
