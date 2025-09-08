Il padre di Calhanoglu chiude la porta al Galatasaray: "Zero possibilità che Hakan lasci l'Inter"

E così, riecco i rumors relativi al Galatasaray, i retroscena che retroscena poi non sono, le interviste sibilline come quella di ieri di Okan Buruk, tecnico del club di Istanbul. La realtà è che l'Inter ha chiuso le porte da tempo, se mai le avesse effettivamente aperte in estate. Delle presunte offerte di cui scrivono i media turchi in Viale della Liberazione non hanno avuto conto: solo un approccio maldestro che i dirigenti nerazzurri non hanno minimamente preso in considerazione, tanto ridicola la cifra avanzata dal Galatasaray per Calha.