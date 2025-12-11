Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Roma, il Boca fa sul serio per Dybala: "Speriamo di poterci provare"

11 Dic 2025 - 12:02
Paulo Dybala © Getty Images

Paulo Dybala © Getty Images

Il richiamo della Boca continua ad arrivare forte dall'Argentina. Il Boca Juniors non molla Paulo Dybala. La Joya no si è mai sbilanciato riguardo un possibile ritorno in Patria, ma il contratto monstre con scadenza 2026 non permette di escludere nessuna opzione. A maggior ragione perché per il momento la trattativa con la Roma per un possibile rinnovo non decolla. E allora gli Xeneises inizano a crederci per davvero. Marcelo Delgado, dirigente del Boca e braccio destro del presidente Juan Roman Riquelme, ha parlato così della possibilità di portare Dybala alla Bombonera: "Sogno, illusione o realtà? Dybala è un mix di tutto questo. Speriamo di poter fare lo sforzo necessario per portarlo qui, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno la possibilità. L'unica cosa che so è che il suo contratto scade nel giugno 2026. Valuteremo la situazione e vedremo cosa succederà”

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Salah via dal Liverpool? Prime voci dall'Arabia Saudita, decisiva la sua volontà

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Paulo Dybala
12:02
Roma, il Boca fa sul serio per Dybala: "Speriamo di poterci provare"
11:20
Milan, per il dopo Maignan spunta anche il brasiliano Hugo Souza
10:04
Zenga vota italiano per la porta dell'Inter: "Meglio Caprile o Meret"
Mauro Icardi (111)
09:00
Milan, non solo Zirkzee: spunta la clamorosa suggestione Icardi
08:18
Commisso blinda Vanoli: "È l'ultimo responsabile. Ha lasciato il Toro per noi"