Roma, il Boca fa sul serio per Dybala: "Speriamo di poterci provare"

Il richiamo della Boca continua ad arrivare forte dall'Argentina. Il Boca Juniors non molla Paulo Dybala. La Joya no si è mai sbilanciato riguardo un possibile ritorno in Patria, ma il contratto monstre con scadenza 2026 non permette di escludere nessuna opzione. A maggior ragione perché per il momento la trattativa con la Roma per un possibile rinnovo non decolla. E allora gli Xeneises inizano a crederci per davvero. Marcelo Delgado, dirigente del Boca e braccio destro del presidente Juan Roman Riquelme, ha parlato così della possibilità di portare Dybala alla Bombonera: "Sogno, illusione o realtà? Dybala è un mix di tutto questo. Speriamo di poter fare lo sforzo necessario per portarlo qui, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno la possibilità. L'unica cosa che so è che il suo contratto scade nel giugno 2026. Valuteremo la situazione e vedremo cosa succederà”