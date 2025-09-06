Inter, senti Dumfries: "Premier League? Potrei fare bene, sarei interessato"

Dal ritiro dell'Olanda Denzel Dumfries fa suonare qualche campanello d'allarme in ottica mercato
Denzel Dumfries © Getty Images
Dal ritiro dell'Olanda, dove sarà impegnato nella sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Lituania, Denzel Dumfries fa tremare l'Inter. Il terzino, infatti, intervenuto in conferenza alla vigilia della gara, non si è tirato indietro nel rispondere ad alcune domande di mercato, soprattutto riguardanti il mercato dopo le ultime sirene inglesi della sessione estiva: "La Premier League è una competizione fantastica, ma ora gioco in Serie A. Mi trovo a mio agio all'Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League. Sarei sicuramente interessato".
Parole che, dopo l'estate in cui è stata attivabile la clausola da 25 milioni, mettono pensieri ai nerazzurri. L'olandese però sottolinea: "La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è uno dei campionati più forti in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti".
"Spero che la mia crescita non si fermi mai. No, non mi sto sorprendendo; sto solo vivendo il momento e cercando di migliorare ogni giorno. Cosa posso ancora migliorare? Migliorare un po' il posizionamento, giocare nella mia posizione. Questo sta migliorando, ma ci sto lavorando" ha detto l'olandese.
E sempre a proposito di Inter, il terzino ha belle parole nei confronti del proprio allenatore Cristian Chivu: "Ha giocato anche per l'Ajax, ovviamente ne abbiamo parlato: lo stile di gioco olandese è diverso da quello italiano. Ma le sue idee sono molto chiare, e ha le idee molto chiare su ciò che vuole. Non è una novità per me, ed è bello che entrambi conosciamo la scuola olandese".
Poi ha ammesso: "Non sono ancora al top della forma all'inizio della stagione, ma quando arriva una partita, devi cambiare marcia ed essere lì. Non importa tanto quanti gol segno, ma che otteniamo i tre punti e ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo del prossimo anno".
Commenti (0)