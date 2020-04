Il mercato incrociato di Inter e Barcellona tra Lautaro Martinez e Werner

INTRECCI DI MERCATO

Dopo giorni di pressing mediatico e malcelato ottimismo, anche da Barcellona iniziano a ragionare sulla possibilità che l'Inter non ceda sul fronte Lautaro Martinez (al netto di una clausola da 111 milioni di euro che i blaugrana non vogliono, o non possono, pagare) e iniziano a studiare le alternative. Il piano B porta diretto a Timo Werner, cioè l'obiettivo a cui pensano pure i nerazzurri in caso di addio del Toro.

Le vie del mercato spesso si incrociano tra grandi club ma in questo caso il filo è a doppio nodo visto il bomber del Lipsia diventa alternativa a Lautaro sia per l'Inter che per il Barcellona. Il Mundo Deportivo riporta il dato che conta in questi casi: la clausola del tedesco, sensibilmente inferiore a quella dell'argentino, 60 milioni. Il problema è che la scadenza del vincolo è fissata al 30 aprile e in questo regime di incertezza economica sembra difficile un tale azzardo anticipato da parte del Barcellona.

Secondo Sport, altro quotidiano catalano, l'Inter ha invece recapitato all'argentino una nuova e più ricca offerta per il rinnovo di contratto, con eliminazione della clausola. A quel punto se i blaugrana volessero davvero il giocatore dovrebbero andare incontro alle richieste dei nerazzurri che sono felici di tenere il Toro ma davanti alla volontà dell'attaccante aprirebbero le trattative. A patto di inserire contropartite gradite - Arthur e Vidal su tutti - e un bel gruzzolo di milioni di euro.