Inter, Zanetti: "Credo avremo Lautaro Martinez ancora per molto tempo"

STOP BARCELLONA

Javier Zanetti lancia un messaggio al Barcellona che da tempo ha inserito Lautaro Martinez nella lista dei desideri di mercato: "Un ragazzo molto intelligente, sta sfruttando al massimo l'opportunità di giocare in un campionato come la Serie A. Vederlo difendere i colori dell'Inter è un orgoglio e mi rende felice perché credo lo avremo qui ancora per molto tempo" le parole a Antena 3.

Il vicepresidente nerazzurro ha parlato anche del progetto del club: "L'obiettivo è tornare protagonisti, in linea con la storia di questo club. Ma serve tempo, gente con valori umani importanti. Conte? Allenatore dalle grandi capacità, conosce bene il calcio italiano e si adatta bene a quello che immaginiamo per il nostro futuro. Ha lo stile giusto per essere competitivi in un campionato come quello italiano".