Inter, il Barça non vuole pagare la clausola per Lautaro

IL GIOIELLO NERAZZURRO

La crisi economica dovuta al coronavirus non fa distinzioni e colpisce anche i grandi club. Tra questi il Barcellona, che sogna il doppio colpo Neymar-Lautaro Martinez. In casa blaugrana, come riporta il Mundo Deportivo, non sono però disposti a pagare la clausola rescissoria da 111 milioni per il Toro. L'operazione potrebbe andare in porto solo se l'Inter accettasse delle contropartite: Vidal, Arthur, Alenà e Cucurella i nomi sul tavolo. Barcellona, caccia a Lautaro e Neymar

Troppo alta la clausola di rescissione del Toro e troppo poco il cash a disposizione per il prossimo mercato estivo dove la priorità rimane Neymar, ma il Psg è club tutt'altro che comodo con cui trattare. Il Barça, quindi, dovrà recuperare i soldi per le due operazioni dalle cessioni e nella rosa attuale di Setien sono tanti quelli ritenuti sacrificabili: da Griezmann a Dembélé, passando per Vidal e Rakitic, fino a Umtiti, Arthur e Junior Firpo. A questi vanno aggiunti i rientranti Coutinho, Alenà, Cucurella e Rafinha.

Il Barcellona ha il grande vantaggio di avere già l'ok sia di Lautaro che di O Ney, ma potrebbe non bastare per vincere le resistenze di Inter (che comunque si sta guardando intorno alla caccia del possibile erede) e Psg. L'estate si profila davvero calda tra possibile ritorno in campo e affari nel primo mercato in tempo di coronavirus.