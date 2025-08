La Juve si muove per Hjulmand ma manca l'offerta: i piani del calciatore. Lo Sporting non molla

Lo Sporting Lisbona è sicuro: Morten Hjulmand non forzerà la mano per lasciare il club e approdare alla Juve. L'interesse dei bianconeri è vero, riferisce ABola, ma al momento il club lusitano non ricevuto alcuna offerta. Comolli si è mosso raccogliendo diverse informazioni sull'ex Lecce, ma gli ostacoli sono diversi. A partire dalle tante cessioni che la Vecchia Signora deve effettuare senza dimenticare il prezzo che lo Sporting fa del danese: ben 80 milioni di euro come stabilito dalla clausola rescissoria.