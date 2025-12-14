Logo SportMediaset

MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter raddoppia i Thuram: dopo Marcus, c'è Khephren nel mirino

Spalletti e la Juve vogliono Frattesi a giugno: i nerazzurri rispondono chiedendo il centrocampista bianconero

di Alessandro Franchetti
14 Dic 2025 - 09:37
© Getty Images

© Getty Images

Un Thuram tira l'altro o, come in una vecchia pubblicità, due è meglio di uno. L'idea, al momento un po' balzana, è venuta alla dirigenza dell'Inter: la Juve vuole Davide Frattesi? Benissimo, a noi piace Khéphren Thuram, aggiungiamolo al piatto della trattativa. Una suggestione, sia chiaro, ma non un'operazione del tutto da scartare perché in fondo, anche se magari in bianconero, papà Lilian sarebbe felice di vedere i suoi due figli nella stessa squadra. 

Marcus, uomo chiave per l'Inter - Marcus Thuram è da tempo uno dei pilastri dell’Inter. Arrivato a parametro zero, l’attaccante francese ha conquistato subito l’ambiente grazie a gol, assist e una presenza fisica determinante nel gioco offensivo. La sua capacità di attaccare la profondità e dialogare con i compagni lo rende centrale nel progetto nerazzurro, indipendentemente dagli assetti tattici.

Khéphren centrale negli equilibri della Juve - Khéphren Thuram dal canto suo, è sicuramente un giocatore centrale nel gioco della Juve, per la sua capacità di essere ben presente in tutte le fasi di gioco, dall'interdizione agli inserimenti in zona gol. Evidentemente per lo stesso motivo rappresenterebbe un profilo perfetto anche per la mediana nerazzurra. Dinamico, potente e dotato di buona qualità tecnica, il classe 2001 ha dimostrato di poter reggere ritmi e pressioni del calcio di alto livello. La sua crescita costante lo ha portato nel mirino di diversi top club europei, Inter compresa.

Frattesi-Khéphren Thuram, ballano almeno 10 milioni - In attesa della prima mossa di una delle due società coinvolte, è evidente che la questione economica non sarebbe irrilevante. Frattesi a fine stagione peserà sul bilancio dell'Inter per 12 milioni, ma la valutazione che ne fanno i nerazzurri è di circa 30. Khéphren, costato solo 20 milioni, ha però dalla sua l'età (24 anni, due in meno di Frattesi) e una lunga lista di estimatori in giro per l'Europa. Il che, tradotto, significa che la sua valutazione, in casa Juve, parte da 40 milioni. Per colmare la distanza servirebbe uno sforzo e sarebbe fondamentale il lavoro di lima di Lilian Thuram, per ovvii motivi in ottimi rapporti con la Juve. Ma cosa può desiderare di più un padre se non vedere i suoi figli nella stessa squadra?

