L'Inter raddoppia i Thuram: dopo Marcus, c'è Khephren nel mirino

Un Thuram tira l'altro o, come in una vecchia pubblicità, due è meglio di uno. L'idea, al momento un po' balzana, è venuta alla dirigenza dell'Inter: la Juve vuole Davide Frattesi? Benissimo, a noi piace Khéphren Thuram, aggiungiamolo al piatto della trattativa. Una suggestione, sia chiaro, ma non un'operazione del tutto da scartare perché in fondo, anche se magari in bianconero, papà Lilian sarebbe felice di vedere i suoi due figli nella stessa squadra.



Marcus, uomo chiave per l'Inter - Marcus Thuram è da tempo uno dei pilastri dell’Inter. Arrivato a parametro zero, l’attaccante francese ha conquistato subito l’ambiente grazie a gol, assist e una presenza fisica determinante nel gioco offensivo. La sua capacità di attaccare la profondità e dialogare con i compagni lo rende centrale nel progetto nerazzurro, indipendentemente dagli assetti tattici.



Khéphren centrale negli equilibri della Juve - Khéphren Thuram dal canto suo, è sicuramente un giocatore centrale nel gioco della Juve, per la sua capacità di essere ben presente in tutte le fasi di gioco, dall'interdizione agli inserimenti in zona gol. Evidentemente per lo stesso motivo rappresenterebbe un profilo perfetto anche per la mediana nerazzurra. Dinamico, potente e dotato di buona qualità tecnica, il classe 2001 ha dimostrato di poter reggere ritmi e pressioni del calcio di alto livello. La sua crescita costante lo ha portato nel mirino di diversi top club europei, Inter compresa.