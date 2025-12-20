Inter, il Barcellona in pressing su Bastoni: l'alternativa è Gvardiol del City

La situazione di Araujo ha destato particolare preoccupazione, con il difensore uruguaiano fermo per problemi personali, tra cui ansia e sindrome da burnout che lo hanno tenuto lontano dai campi per diversi giorni a dicembre 2025. La gravità della sua situazione emotiva e fisica - sottolinea il Mundo Deportivo - ha sollevato dubbi sulla sua continuità a lungo termine al Barça. Parallelamente, la posizione di Christensen non è salda: il club catalano avrebbe considerato l'idea di separarsi dal difensore danese, il cui rendimento non è sempre stato all'altezza delle aspettative, soprattutto in partite cruciali come quelle di Champions League.