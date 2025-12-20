Inter, il Barcellona in pressing su Bastoni: l'alternativa è Gvardiol del City

Il Mundo Deportivo annuncia le prossime mosse difensive dei blaugranadi Redazione
Voci, per ora. Ma insistenti. Lo si era scritto nei giorni scorsi, torna oggi nuovamente d'attualità sulle pagine dei quotidiani spagnoli, catalani per la precisione. Il Barcellona cerca difensori per la prossima stagione e due, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo sono gli obiettivi dei Blaugrama: Alessandro Bastoni dell'Inter e Joško Gvardiol del Manchester City. L'interesse per i due giovani nasce precipuamente dalle incertezze che circondano gli attuali centrali di Flick, Ronald Araujo e Andreas Christensen.
La situazione di Araujo ha destato particolare preoccupazione, con il difensore uruguaiano fermo per problemi personali, tra cui ansia e sindrome da burnout che lo hanno tenuto lontano dai campi per diversi giorni a dicembre 2025. La gravità della sua situazione emotiva e fisica - sottolinea il Mundo Deportivo - ha sollevato dubbi sulla sua continuità a lungo termine al Barça. Parallelamente, la posizione di Christensen non è salda: il club catalano avrebbe considerato l'idea di separarsi dal difensore danese, il cui rendimento non è sempre stato all'altezza delle aspettative, soprattutto in partite cruciali come quelle di Champions League.
In questo contesto di incertezza, i nomi di Bastoni (valutato circa 80 milioni di euro) e Gvardiol (pagato 90 milioni di euro dal City) spiccano come obiettivi primari. Entrambi per età, esperienza acquisita e talento e "rappresentano la stabilità che il Barcellona cerca per il suo reparto arretrato, pur consapevole delle difficoltà economiche e della concorrenza per strapparli ai rispettivi club".
Per Bastoni, si aggiunga poi, un'ulteriore difficoltà: il difensore interista ha sinora rifiutato tutte le proposte arrivate negli anni, contrario a ogni ipotesi di addio. Posizione ribadita non più di due giorni fa nel corso della conferenza stampa che aveva preceduto la semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna.