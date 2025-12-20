Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

Inter, il Barcellona in pressing su Bastoni: l'alternativa è Gvardiol del City

Il Mundo Deportivo annuncia le prossime mosse difensive dei blaugrana

di Redazione
20 Dic 2025 - 10:34

Voci, per ora. Ma insistenti. Lo si era scritto nei giorni scorsi, torna oggi nuovamente d'attualità sulle pagine dei quotidiani spagnoli, catalani per la precisione. Il Barcellona cerca difensori per la prossima stagione e due, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo sono gli obiettivi dei Blaugrama: Alessandro Bastoni dell'Inter e Joško Gvardiol del Manchester City. L'interesse per i due giovani nasce precipuamente dalle incertezze che circondano gli attuali centrali di Flick, Ronald Araujo e Andreas Christensen.

La situazione di Araujo ha destato particolare preoccupazione, con il difensore uruguaiano fermo per problemi personali, tra cui ansia e sindrome da burnout che lo hanno tenuto lontano dai campi per diversi giorni a dicembre 2025. La gravità della sua situazione emotiva e fisica - sottolinea il Mundo Deportivo - ha sollevato dubbi sulla sua continuità a lungo termine al Barça. Parallelamente, la posizione di Christensen non è salda: il club catalano avrebbe considerato l'idea di separarsi dal difensore danese, il cui rendimento non è sempre stato all'altezza delle aspettative, soprattutto in partite cruciali come quelle di Champions League.

In questo contesto di incertezza, i nomi di Bastoni (valutato circa 80 milioni di euro) e Gvardiol (pagato 90 milioni di euro dal City) spiccano come obiettivi primari. Entrambi per età, esperienza acquisita e talento e "rappresentano la stabilità che il Barcellona cerca per il suo reparto arretrato, pur consapevole delle difficoltà economiche e della concorrenza per strapparli ai rispettivi club".

Per Bastoni, si aggiunga poi, un'ulteriore difficoltà: il difensore interista ha sinora rifiutato tutte le proposte arrivate negli anni, contrario a ogni ipotesi di addio. Posizione ribadita non più di due giorni fa nel corso della conferenza stampa che aveva preceduto la semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna.

Leggi anche

La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram

inter
barcellona
bastoni
gvardiol
manchester city

Ultimi video

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

I più visti di Inter

La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram

Inter: tutto su Norton-Cuffy, ma per convincere il Genoa servono 20 milioni

Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

Dumfries si opera e cambia agente: il futuro all'Inter è sempre più in bilico

Il Barcellona alza il pressing su Bastoni: l'alternativa è Gvardiol del City

L'Inter raddoppia i Thuram: dopo Marcus, c'è Khephren nel mirino

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:12
Milan, per la difesa spunta anche Süle
Thiago Silva (difensore): è ancora in campo, attualmente ricopre il ruolo di capitano della Fluminense
11:23
Thiago Silva torna in Europa: niente Milan, ecco dove andrà
11:06
Manchester City, Echeverri nel mirino di due club spagnoli
22:35
Napoli, tre club di Serie A su Vergara
21:44
Lione, chiusura vicina con il Real Madrid per Endrick