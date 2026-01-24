Inter, Perisic pronto a forzare la mano per tornare in nerazzurro: messaggio chiaro al Psv

Fronte Inter, l'obiettivo è ormai dichiaratamente questo. Per quanto Dumfries rientrerà a Milano settimana prossima per iniziare la sua ri-atletizzazione, puntando al ritorno in campo a fine febbraio, la necessità di un esterno offensivo è chiara e resta pressante. Luis Henrique, al di là della sostituzione di ieri sera contro il Pisa (scelta tecnica e tattica), non è stato affatto bocciato da Chivu, ma ha altre caratteristiche, utili sì ma diverse da quelle di cui oggi come oggi ha bisogno in avanti il tecnico nerazzurro. L'Inter non intende cedere il brasiliano (ha respinto al mittente un'offerta ufficiale del Besiktas) ma è alla ricerca di un esterno a tutta fascia che abbia spiccate caratteristiche offensive. Perisic, capace di giostrare sia a sinistra che a destra, è l'occasione pronta da cogliere, utilizzando il linguaggio marottiano. Serve che tutti i tasselli del puzzle vadano al loro posto e per questo serve che anche il croato faccia il suo. Da quanto trapela lo sta già facendo.