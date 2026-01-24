MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Perisic pronto a forzare la mano per tornare in nerazzurro: messaggio chiaro al Psv

Dopo l'ultima giornata di Champions, si deciderà il futuro dell'esterno croato

24 Gen 2026 - 11:02
Ivan Perisic vuole tornare all'Inter e l'Inter vuole riavere con sè il croato, perché ne ha necessità, perché la carta d'identità (37 anni il prossimo 2 febbraio) non è considerata un problema, perché sa che è un giocatore 'pronto', come richiesto espressamente da Chivu nel summit settimanale con la dirigenza nerazzurra. Altrettanto chiara la posizione, però, del Psv: fino al termine della prima fase della Champions non se ne parla neppure. Dunque fino a mercoledì, dopo l'incrocio decisivo con il Bayern, nessuna apertura. Il club olandese, tuttavia, sa che - playoff o non playoff - dovrà poi fare i conti con la volontà di Perisic che è deciso a forzare la mano per tornare a vestire il nerazzurro: una posizione che potrebbe risultare decisiva.

Fronte Inter, l'obiettivo è ormai dichiaratamente questo. Per quanto Dumfries rientrerà a Milano settimana prossima per iniziare la sua ri-atletizzazione, puntando al ritorno in campo a fine febbraio, la necessità di un esterno offensivo è chiara e resta pressante. Luis Henrique, al di là della sostituzione di ieri sera contro il Pisa (scelta tecnica e tattica), non è stato affatto bocciato da Chivu, ma ha altre caratteristiche, utili sì ma diverse da quelle di cui oggi come oggi ha bisogno in avanti il tecnico nerazzurro. L'Inter non intende cedere il brasiliano (ha respinto al mittente un'offerta ufficiale del Besiktas) ma è alla ricerca di un esterno a tutta fascia che abbia spiccate caratteristiche offensive. Perisic, capace di giostrare sia a sinistra che a destra, è l'occasione pronta da cogliere, utilizzando il linguaggio marottiano. Serve che tutti i tasselli del puzzle vadano al loro posto e per questo serve che anche il croato faccia il suo. Da quanto trapela lo sta già facendo.

