Inter, incontro con il Galatasaray per Frattesi: può essere la giornata decisiva

Dopo giorni di analisi il club turco ha deciso di puntare sul centrocampista azzurro ed è pronto a inviare la prima offerta

di Marco Mugnaioli
12 Gen 2026 - 23:25

Il Galatasaray fa sul serio per Davide Frattesi: dopo i primi approcci delle scorse settimane, il club turco ha deciso di rompere gli indugi e di far partire l'assalto al centrocampista azzurro di proprietà dell'Inter, che già qualche giorno fa aveva aperto alla possibilità di un trasferimento in Turchia. La giornata di martedì potrebbe essere quella decisiva, i dirigenti del Gala sono pronti a investire 35 milioni di euro per un prestito oneroso con obbligo di riscatto e incontreranno i nerazzurri per presentare la loro prima offerta. L'Inter dal canto suo non si opporrebbe alla partenza del centrocampista, che andrebbe all'estero (e quindi non alla Juve o al Napoli) e porterebbe nelle casse dei nerazzurri le risorse necessarie per andare alla caccia di un esterno destro. La proposta di contratto del Galatasaray per Frattesi, che a Milano guadagna 3 milioni, si aggira attorno ai 5 milioni netti più bonus per 4 anni: il giocatore apre al trasferimento, manca soltanto l'accordo tra i club e quella di domani può essere la giornata cruciale. 

