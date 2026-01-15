Logo SportMediaset

Mercato
inter
MANOVRE NERAZZURRE

Inter, derby di Premier per Frattesi: Bournemouth avanti sul Nottingham Forest

Per il centrocampista nerazzurro resta viva anche la pista turca

15 Gen 2026 - 11:58

Cristian Chivu ha lodato l'atteggiamento di Davide Frattesi, l'impegno, la corsa, l'attenzione tattica, e più in generale la prestazione, nei minuti che il centrocampista del'Inter ha avuto a disposizione nel match contro il Lecce. Parole che evidenziano la professionalità di un giocatore che, comunque sia, continua a essere sul mercato e che, salvo sorprese, dovrebbe lasciare Milano in questa sessione invernale. Dall'interesse della Juve a quello di Galatasaray e Fenerbahce, l'attenzione si sposta ora sulle mire di due club di Premier, il Bournemouth e il Nottingham Forest che hanno sondato il terreno con l'entourage del giocatore.

Inter, l'idea Perisic non decolla: ecco perché il croato non tornerà in nerazzurro

Se l'Inter continua a mantenere ferma la barra sulla richiesta complessiva di 35 milioni di euro (da suddividersi tra acconto immediato per il prestito e saldo definitivo a giugno) dall'Inghilterra non è ancora arrivata una offerta ufficiale ma, tuttavia, i contatti si sono intensificati nelle ultime ore. Tra i due club, entrambi graditi dal giocatore, è in vantaggio il Bournemouth.

