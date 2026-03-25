DALLA SPAGNA

"Bastoni il prescelto": il Barcellona prepara l'assalto al difensore dell'Inter

Il quotidiano spagnolo 'Sport' apre con l'interesse dei blaugrana per il centrale. Le richieste del club nerazzurro

25 Mar 2026 - 09:08
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

"Bastoni il prescelto". La foto del difensore dell'Inter campeggia sulla prima pagina del quotidiano sportivo spagnolo 'Sport': è lui l'obiettivo numero uno del Barcellona per alzare il livello della difesa. La dirigenza blaugrana e il tecnico Hansi Flick - scrive Sport - sono perfettamente allineati sui rinforzi in vista della prossima stagione e il giocatore nerazzurro è uno di questi: le manovre per cercare di portarlo in Spagna sono già iniziate. L'interesse del Barcellona per Bastoni, apprezzato anche per le sue doti in fase di impostazione, non è cosa recente: il suo nome è sul tavolo da mesi e la semifinale di Champions dello scorso anno ha convinto ancora di più gli spagnoli a puntare su di lui. Un contatto tra le parti - scrive Sport - c'è già stato nel novembre scorso, quando il ds blaugrana Deco è volato a Milano per incontrare l'entourage del giocatore e sondare la sua disponibilità a lasciare l’Inter, con cui ha un contratto fino a giugno 2028. Le sensazioni sarebbero state molto positive e Bastoni non avrebbe chiuso la porta all’ipotesi blaugrana. E a distanza di mesi a Barcellona è cresciuta la convinzione che il giocatore possa alla fine cedere alle lusinghe blaugrana. Il centrale azzurro non disdegna il corteggiamento e le recenti polemiche post Inter-Juve, con conseguente contestazione in tutti gli stadi dove mette piede, potrebbero anche avergli fatto pensare a cambiare aria.

Il Barcellona ha già fatto sapere a Bastoni che lo considera la priorità assoluta per la prossima stagione e gli avrebbe comunicato l'intenzione di aprire la trattativa già dopo la sosta per le nazionali. L'Inter valuta il giocatore intorno ai 60 milioni di euro: i blaugrana - scrive Sport - stanno preparando una proposta che prevede l'inserimento di un giocatore nell’operazione. Il nome che suscita maggiore interesse in casa nerazzurra è quello di Gerard Martín, che piace anche al Milan, ma il Barcellona non ha intenzione di privarsene. L'assalto a Bastoni è pronto.

Leggi anche

Bastoni, i like "galeotti" e la tentazione Barça. In Spagna ci credono: "Nulla è casuale"

videovideo
bastoni
inter
mercato
barcellona

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Inter

Nico Paz

I dubbi del Real su Nico Paz riaprono le speranze dell'Inter | Como su Pitarch

Bastoni, i like "galeotti" e la tentazione Barça. In Spagna ci credono: "Nulla è casuale"

Bonny

Quella volta in cui Bonny sfiorò la Juve: "Saltò tutto alle visite, fu un duro colpo"

L'Inter si muove per il mercato 2026: caccia a Stankovic con Vicario in pole per la porta

Manuel Akanji ha fatto gola al Milan, poi sul finire dell'estate 2025 è finito all'Inter al posto di Pavard

Da Nesta a Thuram e Akanji: quando il derby è sul calciomercato

Alessandro Bastoni (Inter)

I fischi portano Bastoni lontano dall'Inter: il difensore può davvero partire

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:34
Griezmann da luglio all'Orlando City
13:14
Samp, Lombardo ancora a rischio: spunta Cioffi
09:25
Serie B: la Reggiana esonera Rubinacci, panchina a Bisoli
23:12
Terzic pronto a ripartire dalla Liga: lo aspetta l'Athletic Bilbao
22:45
Klopp annuncia il ritorno in panchina e si sfoga: "Io al Real? Ho sentito tante sciocchezze"