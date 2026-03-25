"Bastoni il prescelto": il Barcellona prepara l'assalto al difensore dell'Inter

"Bastoni il prescelto". La foto del difensore dell'Inter campeggia sulla prima pagina del quotidiano sportivo spagnolo 'Sport': è lui l'obiettivo numero uno del Barcellona per alzare il livello della difesa. La dirigenza blaugrana e il tecnico Hansi Flick - scrive Sport - sono perfettamente allineati sui rinforzi in vista della prossima stagione e il giocatore nerazzurro è uno di questi: le manovre per cercare di portarlo in Spagna sono già iniziate. L'interesse del Barcellona per Bastoni, apprezzato anche per le sue doti in fase di impostazione, non è cosa recente: il suo nome è sul tavolo da mesi e la semifinale di Champions dello scorso anno ha convinto ancora di più gli spagnoli a puntare su di lui. Un contatto tra le parti - scrive Sport - c'è già stato nel novembre scorso, quando il ds blaugrana Deco è volato a Milano per incontrare l'entourage del giocatore e sondare la sua disponibilità a lasciare l’Inter, con cui ha un contratto fino a giugno 2028. Le sensazioni sarebbero state molto positive e Bastoni non avrebbe chiuso la porta all’ipotesi blaugrana. E a distanza di mesi a Barcellona è cresciuta la convinzione che il giocatore possa alla fine cedere alle lusinghe blaugrana. Il centrale azzurro non disdegna il corteggiamento e le recenti polemiche post Inter-Juve, con conseguente contestazione in tutti gli stadi dove mette piede, potrebbero anche avergli fatto pensare a cambiare aria.