SIRENE SPAGNOLE

Bastoni, i like "galeotti" e la tentazione Barça. In Spagna ci credono: "Nulla è casuale"

Il difensore azzurro è l'obiettivo numero uno dei catalani per il prossimo mercato. E lui non sembra disdegnare il corteggiamento

24 Mar 2026 - 18:36
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Il mercato si avvicina e le sirene catalane suonano sempre più forti. Ormai le conferme arrivano da ogni dove, dalla Spagna fino all'Italia: Alessandro Bastoni è in cima alla lista degli obiettivi del Barcellona. Un corteggiamento che, ufficialmente, non è ancora partito ma che sta già facendo tanto parlare. E, secondo anche quanto notano dalla Catalogna, il centrale azzurro non sembra disdegnare. Per ora di apertura chiare a un trasferimento ancora non ci sono state, al momento si tratta soltanto di qualche "like galeotto". In particolare sotto i post di Pau Cubarsi, quello che, in caso di passaggio al Barca, diventerebbe suo compagno di reparto. Semplice apprezzamento per un collega che, tra l'altro, ha uno stile di gioco simile al suo o un messaggio tra le righe?

Bastoni, voglia di cambiare aria?

 Dalla Spagna hanno pochi dubbi, tanto che oggi il portale Sport, da sempre vicino al mondo blaugrana, sostiene che questi like siano un segnale: "Le interazioni sui social network possono sembrare spontanee o addirittura insignificanti, ma raramente sono casuali". Ed effettivamente sarebbe un atto di grande leggerezza da parte del difensore nerazzurro non pensare a questa possibile interpretazione dei suoi "mi piace". Soprattutto in quest'ultimo periodo. Dopo il caso Kalulu, Bastoni è stato travolto da un'ondata d'odio che sembra averlo turbato: le sue prestazioni, come quelle del resto della squadra tra l'altro, sono andate in calo. 

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Rashford e Cancelo tra il Barça e Bastoni

 Una trattativa che, però, potrà partire soltanto dopo una forte presa di posizione del difensore azzurro: l'Inter, che in estate potrebbe cambiare molto, anche alcuni senatori, non ha intenzione di cedere Bastoni a prezzo di sconto. Un problema per il Barça che, come in tutte le ultime finestre di mercato, dovrà muoversi in una situazione di ristrettezza economica. E, prima di tuffarsi a capofitto sul sogno Bastoni, la dirigenza blaugrana ha altri due dossier sul tavolo da risolvere: i riscatti di Rashford e Cancelo. L’inglese ha un diritto fissato tra i 30 e i 35 milioni, il portoghese invece sui 15. Entrambi hanno dimostrato di volere moltissimo il Barcellona e Secondo quanto scrive Sport, l’Inter sarebbe disposta anche a scendere dall'iniziale richiesta di 70 milioni di euro: più una speranza catalana che una reale intenzione in casa nerazzurra. Soltanto una chiara richiesta di cessione da parte di Bastoni potrebbe convincere i nerazzurri ad andare incontro al Barça. Il finale di stagione dell'Inter potrebbe pesare anche su questa decisione. 

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