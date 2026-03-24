Bastoni, i like "galeotti" e la tentazione Barça. In Spagna ci credono: "Nulla è casuale"

Una trattativa che, però, potrà partire soltanto dopo una forte presa di posizione del difensore azzurro: l'Inter, che in estate potrebbe cambiare molto, anche alcuni senatori, non ha intenzione di cedere Bastoni a prezzo di sconto. Un problema per il Barça che, come in tutte le ultime finestre di mercato, dovrà muoversi in una situazione di ristrettezza economica. E, prima di tuffarsi a capofitto sul sogno Bastoni, la dirigenza blaugrana ha altri due dossier sul tavolo da risolvere: i riscatti di Rashford e Cancelo. L’inglese ha un diritto fissato tra i 30 e i 35 milioni, il portoghese invece sui 15. Entrambi hanno dimostrato di volere moltissimo il Barcellona e Secondo quanto scrive Sport, l’Inter sarebbe disposta anche a scendere dall'iniziale richiesta di 70 milioni di euro: più una speranza catalana che una reale intenzione in casa nerazzurra. Soltanto una chiara richiesta di cessione da parte di Bastoni potrebbe convincere i nerazzurri ad andare incontro al Barça. Il finale di stagione dell'Inter potrebbe pesare anche su questa decisione.