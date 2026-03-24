Bastoni, i like "galeotti" e la tentazione Barça. In Spagna ci credono: "Nulla è casuale"

Il mercato si avvicina e le sirene catalane suonano sempre più forti. Ormai le conferme arrivano da ogni dove, dalla Spagna fino all'Italia: Alessandro Bastoni è in cima alla lista degli obiettivi del Barcellona. Un corteggiamento che, ufficialmente, non è ancora partito ma che sta già facendo tanto parlare. E, secondo anche quanto notano dalla Catalogna, il centrale azzurro non sembra disdegnare. Per ora di apertura chiare a un trasferimento ancora non ci sono state, al momento si tratta soltanto di qualche "like galeotto". In particolare sotto i post di Pau Cubarsi, quello che, in caso di passaggio al Barca, diventerebbe suo compagno di reparto. Semplice apprezzamento per un collega che, tra l'altro, ha uno stile di gioco simile al suo o un messaggio tra le righe?