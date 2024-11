Altro che affare: David può arrivare a costare 80 milioni a Juventus e Inter

Una cifra decisamente alta, rivela Sport, che comprenderebbe lo stipendio per quattro stagioni dell'attaccante del 24enne nato a New York, il bonus alla firma e le elevate commissioni da versare agli agenti. Uno scenario che ha raffreddato l'interesse del Barcellona, non ancora certo di 'liberarsi' di Lewandowski, e che mette in salita l'operazione sul fronte Inter e Juve. L'operazione si prospetta quindi molto onerosa, sebbene si parli di un attaccante di sicuro affidamento e con una buona esperienza europea. In questa stagione il 24enne ha messo a segno 13 gol in tutte le competizioni in 19 presenze.