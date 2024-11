Jonathan David snobba Inter e Juve: "Il mio sogno è giocare nel Barcellona"

Jonathan David, in scadenza con il Lille nel giugno 2025, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. L'attaccante canadese si è confessato in una lunga intervista a 'The Athletic', rivelando dove gli piacerebbe giocare in futuro, nel Barcellona. "È sempre stata la squadra per cui ho fatto il tifo - ha spiegato -. Quando cresci tifando per una squadra, il tuo sogno è giocare per loro". In Italia il bomber piace a Inter e Juventus e proprio ai bianconeri ha segnato in Champions League. "È la sensazione migliore che puoi provare nel calcio, ma per me ogni gol è importante. Dall'esterno, significa molto di più. Potrei segnare una tripletta nel weekend contro il Le Havre, ma se segno un gol contro il Real Madrid tra due, tre settimane, quello sarà il gol di cui la gente parlerà".