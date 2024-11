Simeone-Atletico, storia ai titoli di coda: può arrivare l'addio. Lui sogna l'Inter

Diego Simeone e l'Atletico Madrid: fine di un'era. Dal 2011 alla guida dei Colchoneros, il tecnico argentino potrebbe lasciare il club al termine della stagione. Non a caso in seno alla dirigenza sono già partite le manovre per la ricerca di un sostituto. Badate bene: non c'è nulla di certo, ma l'addio del 54enne di Buenos Aires non è più da escludere. Questo nonostante il recente rinnovo fino al 2027. Il fattore, come spiega Relevo, è tecnico: Simeone infatti, non riuscirebbe più a mantenere alto il livello del gruppo. Normale direbbero i più dopo un ciclo che dura da poco meno di 13 anni (è subentrato nel dicembre del 2011). A pesare sarebbe anche l'andamento stagionale tutt'altro che rassicurante della squadra: terzo posto in Liga (già sette i punti di distanza dalla vetta occupata dal Barcellona) e due ko in Champions League su quattro partite disputate.