Marotta: "Inter-Juve pagina che ha lasciato amarezza. Stankovic? In pratica è nostro"

18 Feb 2026 - 20:45
© Getty Images

© Getty Images

"La questione Bastoni? Non voglio aggiungere nulla, è una pagina che ha lasciato amarezza". Con queste parole il presidente dell'Inter Beppe Marotta mette fine alle polemiche dopo Inter-Juve. Su Aleksandar Stankovic, che l'Inter vuole riportare a Milano dal Bruges: "È un figlio d'arte che sta facendo molto bene - ha detto a Sky Sport prima dell'andata dei playoff di Champions League in casa dei norvegesi del Bodo Glimt - Non abbiamo messo a caso la recompra, abbiamo individuato in lui una potenzialità futura. La recompra è fino al 2027, è prematuro parlarne ora. Valuteremo il da farsi ma di fatto è praticamente nostro e sta facendo una bellissima esperienza anche in Champions".

Ultimi video

01:32
Lotito, il nuovo Flaminio

Lotito, il nuovo Flaminio

01:23
DICH ITALIANO PRE EUROPA 1872 DICH

Italiano: "Tornare a Bologna con un risultato che ci possa permettere di andare avanti"

01:38
DICH VANOLI PRE CONFERENCE 18/2 DICH

Vanoli: "Dobbiamo provare a passare, dobbiamo essere lucidi"

01:38
DICH NZOLA PRESENTAZIONE SASSUOLO 18/2 DICH

Nzola si presenta: "Un ambiente tranquillo, un mister tranquillo"

01:46
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

02:55
La verità di Bastoni

La verità di Bastoni

01:59
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

01:48
Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

00:21
MCH VISITE MEDICHE BREMER 18/2 MCH

Juventus, l'arrivo di Bremer al JMedical

01:56
Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

01:08
Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

02:00
Milan, dal Como al derby

Milan, dal Como al derby

00:58
Fabregas sfida Allegri

Fabregas sfida Allegri

01:35
Conte si gode Alisson

Conte si gode Alisson

01:32
Lotito, il nuovo Flaminio

Lotito, il nuovo Flaminio

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:44
Como, proteste per un mancato secondo giallo a Saelemaekers
22:42
Como, Nico Paz diffidato e ammonito: salta la Juventus
22:40
Milan: Allegri espulso contro Como, rosso al 35' della ripresa
 Lautaro Martinez
22:30
Inter, problema al polpaccio per Lautaro: sostituito
22:18
Fiorentina, Vanoli: "Pensiero al campionato ma Champions esame importante"