Marotta: "Inter-Juve pagina che ha lasciato amarezza. Stankovic? In pratica è nostro"

"La questione Bastoni? Non voglio aggiungere nulla, è una pagina che ha lasciato amarezza". Con queste parole il presidente dell'Inter Beppe Marotta mette fine alle polemiche dopo Inter-Juve. Su Aleksandar Stankovic, che l'Inter vuole riportare a Milano dal Bruges: "È un figlio d'arte che sta facendo molto bene - ha detto a Sky Sport prima dell'andata dei playoff di Champions League in casa dei norvegesi del Bodo Glimt - Non abbiamo messo a caso la recompra, abbiamo individuato in lui una potenzialità futura. La recompra è fino al 2027, è prematuro parlarne ora. Valuteremo il da farsi ma di fatto è praticamente nostro e sta facendo una bellissima esperienza anche in Champions".