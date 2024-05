Il Napoli forte su Conte: contatti costanti, si cerca l'accordo sulle cifre

NAPOLI

Gli azzurri vedono vicino il grande sogno: l'ex ct ha detto sì, l'intesa non è lontana

© Getty Images Antonio Conte si sta avvicinando a grandi passi alla panchina del Napoli. Il pressing di De Laurentiis, che da mesi ha messo nel mirino l'ex tecnico di Inter e Juventus, ha fatto effetto: in queste ore le parti sono in costante contatto per cercare l'accordo totale. Si tratterebbe di un colpo importante per gli azzurri, alla ricerca di un condottiero di polso per dare vita a un nuovo progetto, quello della rinascita. Nel club si respira un certo ottimismo, con il ds Manna, separatosi dalla Juventus e dall'ex Giuntoli, decisamente attivo sul fronte allenatore.

Conte, già corteggiato dal patron del Napoli dopo l'esonero di Garcia lo scorso autunno, si sarebbe finalmente convinto: a pesare nella decisione la volontà dell'allenatore salentino di voler tornare ad allenare in Italia per motivi famiglia dopo l'avventura inglese al Tottenham. Il sì è arrivato, e adesso si sta trattando sulle cifre, ossia su un contratto triennale superiore ai 6 milioni di euro più bonus. Conte è sempre stato il vero obiettivo del Napoli, che pure si era mosso su altre piste come quelle che portavano a Gasperini, Pioli e Italiano.