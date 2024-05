Atalanta, Percassi: "Gasperini resta? Ma sì... stiamo lavorando alle ultime cose"

LA SCELTA

Il presidente della Dea conferma le buone sensazioni sulla permanenza di Gasperini

© Getty Images Sono giorni decisivi per il futuro di Gian Piero Gasperini. Oggi il tecnico di Grugliasco ha incontrato nuovamente Antonio Percassi dopo il summit di ieri e alla fine del vertice il presidente della Dea ha mostrato grande ottimismo. "Gasperini resta? Ma sì, ma sì, stiamo lavorando alle ultime cose", ha detto il patron nerazzurro. Nel dettaglio da limare ci sarebbe la distanza sulla durata del nuovo contratto: l'allenatore spinge per un rinnovo fino al 2027, gli orobici invece non vorrebbero spingersi oltre il 2026 (il contratto attuale scade nel 2025).

I colloqui già avvenuti venerdì del resto erano stati confortanti come confermato dallo stesso patron: "Va tutto bene, non c'è problema". E ora la sensazione è che alla fine l'ex allenatore di Genoa e Inter proseguirà con i nerazzurri. Per buona pace del Napoli, che pure lo tenta fortemente.

Gasperini, 66 anni, sembra aver ricevuto dalla proprietà le giuste garanzie sul progetto (vuole puntare ancora più in alto con un mercato all'altezza), mentre sulla propria posizione qualcosa ancora manca per far sì che il matrimonio continui. Scontato, in caso di rinnovo, che l'ingaggio aumenti fino a superare quota 5 milioni di euro. In attesa di ulteriori novità, quella della permanenza sembra essere, al momento, la pista più probabile nonostante la distanza. Alla finestra c'è sempre il Napoli, con De Laurentiis che comunque non molla Antonio Conte, il grande sogno degli azzurri.

