Genoa, tutto su Bento: sorpasso al West Ham per il portiere che voleva l'Inter

Roma-Genoa, l'Olimpico riabbraccia De Rossi: "Avversari sì, nemici mai"
© IPA
© IPA
Il Genoa punta Bento dell'Al Nassr per il dopo Leali. Il brasiliano era stato nel mirino dell'Inter in passato
Il Genoa sta cercando un nuovo portiere viste anche le prestazioni non convincenti di Leali. Sfumato Perin, che la Juve vuole tenere, lontano Mandas, che Sarri non intende mandare via, l'ultima idea di calciomercato porta all'Arabia Saudita: si tratta di Bento, estremo difensore brasiliano dell'Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, e che in passato era stato cercato dall'Inter.
La trattativa è entrata nel vivo. Sul tavolo c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro, la stessa proposta presentata dal West Ham. Tuttavia, il Genoa ha un asso nella manica: la volontà del giocatore. Bento preferisce l'Italia alla Premier League, considerandola la vetrina migliore per riconquistare la maglia da titolare e convincere il ct Carlo Ancelotti a portarlo al prossimo Mondiale con la Seleçao.
L'ostacolo principale resta l'ingaggio: il classe '99 guadagna oltre 5 milioni di euro a stagione, una cifra fuori portata per le casse del Grifone. L'operazione può andare in porto solo se il club saudita accetterà di contribuire al pagamento dello stipendio fino a giugno.
Il nome di Bento non è nuovo per il calciomercato italiano. Già nell'estate del 2024 il portiere era stato a un passo dalla Serie A, cercato dall'Inter. Marotta e Ausilio lo avevano scelto come "portiere del futuro", l'erede designato per raccogliere il testimone di Yann Sommer. L'affare sfumò per la resistenza dell'Athletico Paranaense, che alzò un muro chiedendo oltre 20 milioni di euro, e per la scelta dei nerazzurri di virare successivamente su Josep Martinez.
© IPA
© IPA