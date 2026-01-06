Genoa, tutto su Bento: sorpasso al West Ham per il portiere che voleva l'Inter

Il nome di Bento non è nuovo per il calciomercato italiano. Già nell'estate del 2024 il portiere era stato a un passo dalla Serie A, cercato dall'Inter. Marotta e Ausilio lo avevano scelto come "portiere del futuro", l'erede designato per raccogliere il testimone di Yann Sommer. L'affare sfumò per la resistenza dell'Athletico Paranaense, che alzò un muro chiedendo oltre 20 milioni di euro, e per la scelta dei nerazzurri di virare successivamente su Josep Martinez.