Giuntoli chiama la Fiorentina: l'ex Juve si candida con Commisso per il rilancio

Cristiano Giuntoli punta la Fiorentina: ha proposto la sua candidatura a Commisso tramite intermediari

di Stefano Fiore
12 Dic 2025 - 09:24

A sei mesi dal burrascoso addio alla Juventus, Cristiano Giuntoli sembra aver sciolto le riserve: il dirigente toscano è pronto a tornare in pista e ha messo nel mirino la Fiorentina come tappa ideale per il suo riscatto in Serie A. Nonostante sia stato avvistato recentemente in tribuna a San Siro per il derby e faccia spesso la spola tra Costa Azzurra e Londra per visionare dal vivo i talenti di Ligue 1 e Premier League, la priorità dell'ex ds bianconero resta il campionato italiano.

Giuntoli considera Firenze la piazza perfetta per ripartire, mettendo la sua esperienza al servizio di una squadra che cerca di risollevarsi dopo un periodo complicato.

La mossa con Commisso

 La strategia per il rientro è già operativa. Nonostante le possibili resistenze ambientali legate al suo recente passato a Torino, secondo Il Giornale Giuntoli ha deciso di giocare d'anticipo: ha utilizzato amici comuni e intermediari fidati per recapitare la propria candidatura direttamente al presidente Rocco Commisso. Resta ora da capire se questa "attrazione fatale" si trasformerà in un incarico ufficiale.

