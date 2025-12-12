Giuntoli chiama la Fiorentina: l'ex Juve si candida con Commisso per il rilancio

A sei mesi dal burrascoso addio alla Juventus, Cristiano Giuntoli sembra aver sciolto le riserve: il dirigente toscano è pronto a tornare in pista e ha messo nel mirino la Fiorentina come tappa ideale per il suo riscatto in Serie A. Nonostante sia stato avvistato recentemente in tribuna a San Siro per il derby e faccia spesso la spola tra Costa Azzurra e Londra per visionare dal vivo i talenti di Ligue 1 e Premier League, la priorità dell'ex ds bianconero resta il campionato italiano.