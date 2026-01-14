Anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata: Juve domenica sera contro Parma e Lazio

Milan-Como resta in attesa della prima data utile
La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata di campionato. La Juventus giocherà di domenica sera (ore 20.45) sia la gara del Tardini contro il Parma che, la settimana successiva, lo scontro diretto contro la Lazio in programma allo Stadium. Napoli-Fiorentina si disputerà in anticipo sabato 31 gennaio alle 18, mentre Bologna-Milan chiuderà il programma della 23ª giornata martedì 3 febbraio alle 20.45.
Il Napoli giocherà sabato alle 18 anche la 24ª giornata in casa del Genoa, mentre l'Inter affronterà il Sassuolo al Mapei alle ore 18 di domenica 8 febbraio. Milan-Como, infine, rimane rinviata alla prima data utile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale Competizioni di Lega Calcio Serie A 2025/2026. Ecco nel dettaglio le giornate in questione:
