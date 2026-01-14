Anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata: Juve domenica sera contro Parma e Lazio

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata di campionato. La Juventus giocherà di domenica sera (ore 20.45) sia la gara del Tardini contro il Parma che, la settimana successiva, lo scontro diretto contro la Lazio in programma allo Stadium. Napoli-Fiorentina si disputerà in anticipo sabato 31 gennaio alle 18, mentre Bologna-Milan chiuderà il programma della 23ª giornata martedì 3 febbraio alle 20.45.