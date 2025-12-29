Logo SportMediaset

L'INTERVISTA

Fiorentina, chi arriva se salta Vanoli? Iachini si propone...

Il tecnico a Radio Anch'io Sport: "Non esiterei a dare una mano ai viola. Paratici? Competente..."

di Redazione
29 Dic 2025 - 09:10
"Quando ti ritrovi con una classifica così, per i calciatori è una situazione anomala, di grande pressione. Bisogna superare difficoltà inaspettate anche a livello psicologico. Il mio augurio è che la situazione possa rimettersi a posto. Ci sono i margini per poter risistemare". Così Beppe Iachini, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "All'inizio della stagione si pensava che la Fiorentina potesse fare un campionato di tutt'altro tipo, da parte sinistra della classifica. Però questo non è accaduto. E quando succede sale la pressione, i calciatori giocano con preoccupazione e con una tensione che poi si portano in campo. Serve una serie di risultati consecutivi per poter sbloccare la situazione e tornare a giocare con la giusta serenità. Da ultima in classifica, ormai c'è consapevolezza della situazione. Ora non c'è più motivo di dover essere impauriti", ha aggiunto.

"Io disponibile ad aiutare la Fiorentina? Intanto faccio l'in bocca al lupo a Paolo Vanoli, ne ha bisogno in questo momento. Ci sono passato anch'io, per un allenatore sono momenti di grande responsabilità. In questo momento non ci sono stati veri e propri contatti. Faccio solo un grande in bocca al lupo a tutto l'ambiente viola, a cui sono molto legato: ho passato sei anni da calciatore, poi da allenatore. Poi quello che accadrà domani, si vedrà. Non esiterei a dare una mano, in questa situazione anche altri professionisti non rifiuterebbero. La Fiorentina è sempre una grande società, al di là del momento che sta vivendo", ha sottolineato.

E ancora: "Paratici? Lo conosco da tanti anni. È un professionista che ha affrontato tante situazioni, sia molto positive con vittorie importanti sia anche quelle da rimettere in sesto. È una persona molto competente, se dovesse arrivare sicuramente cercherà di dare una grande mano alla società e alla squadra. Ora c'è bisogno di ricompattarsi e fare risultati".

Infine un pensiero su Kean: "Gli attaccanti vivono di momenti. Kean è un grande calciatore. Sicuramente avrà modo di sbloccarsi, ha la qualità e le capacità per poterlo fare", ha aggiunto.

